В Петербурге воспитателей, обвиненных в насилии над детьми, отправили на больничный

В Петербурге воспитателей, обвиненных в насилии над детьми, отправили на больничный
Непонятно, почему женщин не уволили. Фото: pixabay.com

Трех сотрудниц детского сада не стали отстранять от работы в детском саду.

В Санкт-Петербурге трех воспитателей, обвиненных в насилии над детьми, не стали отстранять от работы в детском саду. Вместо этого их отправили на больничный, пишет сегодня, 23 сентября, «Фонтанка».

Известно, что женщин обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Несмотря на то, что фигурантам подобных уголовных дел нельзя работать в детских садах, подозреваемых отправили на больничный, но не уволили.

Напоминаем, что на происходящее в детском саду обратила внимание одна из родительниц. Уголовное дело возбудили еще в декабре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за прошлый год задержали 69 педофилов.

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