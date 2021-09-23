Эксперт объяснил, чем хороши всесезонные шины зимой

Специалист отметил, что зимнее колесо не обязательно должно с шипами.

Автоэксперт Дмитрий Попов развеял популярный миф о том, что зимние шины обязательно должны быть с шипами. Он отметил, что сейчас очень востребованы всесезонные шины, на которых можно ездить круглый год. Порой они даже безопаснее. Об этом специалист рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».

Попов заявил, что шины с шипами годятся только для определенных условий состояния дорог. Универсальным вариантом будут всесезонные шины, особенно для жителей мегаполисов – при условии, что в нем хорошо убирают снег и наледь.

«Когда снег не убирают, то образуется снежный накат или снежная каша. А если улица убрана хорошо и при минусовой температуре голый асфальт, то по такому покрытию шипованные колеса не только скользят, но еще и не останавливают»,

— отметил автоэксперт.

Также отлично подойдут коррекционные колеса, которые обеспечивают высокую управляемость автомобилем.

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