В Петербурге изберут меру пресечения для медсестры, привязывающей колготками сироту

В Петербурге изберут меру пресечения для медсестры, привязывающей колготками сироту
Ребенка привязывали колготками к стулу и кроватке. Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

СК РФ продолжает расследование уголовное дело.

Следственный комитете по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту лишения свободны маленького мальчика в одном из медучреждений города. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент задержана сотрудница СПб ГБУЗ «Детской инфекционной больницы № 3», которая могла привязывать ребенка колготками то к детской кроватке, то к детскому стулу для кормления. Речь идет про палатную медсестру 1961 года рождения. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело сироты, привязанного к стулу из-за нехватки медработников, теперь контролирует Бастрыкин.

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