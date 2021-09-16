Дело сироты, привязанного к стулу из-за нехватки медработников, теперь контролирует Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о трехлетнем мальчике-сироте, которого привязали к стулу колготками в детской инфекционной больнице.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям не только врачей и медицинского персонала, но и руководства детского дома, из которого мальчик поступил в больницу, и органов опеки, обязанных следить за его состоянием и условиями жизни. «Требуется завершить следствие в кратчайшие сроки», — подчеркивает председатель СКР.

Напомним, что резонансный инцидент произошел в туберкулезном отделении детской больницы №3 на Васильевском острове. О том, как обращаются в медучреждении с малышом-сиротой, рассказала в своем Instagram петербургский блогер, шокированная увиденным. Мальчика привязывали к стулу, не обращали на него внимания, старались не подходить и не брать на руки. Девушка запечатлела происходящее на видео, поделившись кадрами со своей аудиторией.

Ролик разошелся по сети, а затем привлек внимание правоохранителей. В итоге следователи завели уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Для расследования инцидента сформировали группу из пяти следователей. Пока что признать виновной могут 59-летнюю медсестру, приглядывавшую за ребенком.

О пострадавшем мальчике известно немного: его мать и отца лишили родительских прав, одна из сестер находится в доме ребенка №8, а другая — в Центре содействия семейному воспитанию №10.