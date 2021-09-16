Дело сироты, привязанного к стулу из-за нехватки медработников, теперь контролирует Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о трехлетнем мальчике-сироте, которого привязали к стулу колготками в детской инфекционной больнице.
Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям не только врачей и медицинского персонала, но и руководства детского дома, из которого мальчик поступил в больницу, и органов опеки, обязанных следить за его состоянием и условиями жизни. «Требуется завершить следствие в кратчайшие сроки», — подчеркивает председатель СКР.
Напомним, что резонансный инцидент произошел в туберкулезном отделении детской больницы №3 на Васильевском острове. О том, как обращаются в медучреждении с малышом-сиротой, рассказала в своем Instagram петербургский блогер, шокированная увиденным. Мальчика привязывали к стулу, не обращали на него внимания, старались не подходить и не брать на руки. Девушка запечатлела происходящее на видео, поделившись кадрами со своей аудиторией.
Ролик разошелся по сети, а затем привлек внимание правоохранителей. В итоге следователи завели уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Для расследования инцидента сформировали группу из пяти следователей. Пока что признать виновной могут 59-летнюю медсестру, приглядывавшую за ребенком.
О пострадавшем мальчике известно немного: его мать и отца лишили родительских прав, одна из сестер находится в доме ребенка №8, а другая — в Центре содействия семейному воспитанию №10.
После случившегося с проверкой в медучреждение нагрянули не только правоохранители, но и правозащитники. Детский омбудсмен Анна Митянина по итогам посещения больницы рассказала, что в штате на 40 детей приходится 1,5 ставки воспитателя, поэтому чаще всего за малышами присматривает медсестра. Получается, что в её обязанности входит не только выполнение врачебных назначений, но и кормление, организация режима и гигиенические процедуры.
В таких условиях сложно следить еще и за безопасностью маленьких пациентов, поэтому, например, трехлетнего сироту решили зафиксировать, привязав к стулу.
Таким образом, одной из причин инцидента является острая нехватка персонала. Вероятно, приглядывать за малышами из детских домов во время их нахождения в больнице должны соцработники — тогда будет возможность уделять достаточно внимания каждому пациенту.