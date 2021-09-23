Беглов лично познакомился с новым руководителем ФАС в Петербурге

Прохоров вступил в свою должность 15 сентября 2021 года.

Сегодня, 23 сентября, в Смольном состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и новым руководителем Федеральной антимонопольной службы города Игорем Прохоровым. Он занял свою должность совсем недавно – 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Известно, что Беглов, общаясь с Прохоровым и руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, обсудили тарифную политику города предпринимаемые меры для регулирования цен и оптимизации работы естественных монополистов. Перед Прохоровым стоит сразу несколько серьезных задач: важно контролировать соблюдение антимонопольного законодательства, следить за деятельностью естественный монополий и многое другие.

Напоминаем, что раньше Прохоров занимал должность министра строительства Новгородской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС заставляет «Пятерочку» и «Магнит» снизить цены в Подмосковье.