Беглов лично познакомился с новым руководителем ФАС в Петербурге

Беглов лично познакомился с новым руководителем ФАС в Петербурге
Прохорова представили губернатору. Фото: Смольный

Прохоров вступил в свою должность 15 сентября 2021 года.

Сегодня, 23 сентября, в Смольном состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и новым руководителем Федеральной антимонопольной службы города Игорем Прохоровым. Он занял свою должность совсем недавно – 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Известно, что Беглов, общаясь с Прохоровым и руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, обсудили тарифную политику города предпринимаемые меры для регулирования цен и оптимизации работы естественных монополистов. Перед Прохоровым стоит сразу несколько серьезных задач: важно контролировать соблюдение антимонопольного законодательства, следить за деятельностью естественный монополий и многое другие.

Напоминаем, что раньше Прохоров занимал должность министра строительства Новгородской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС заставляет «Пятерочку» и «Магнит» снизить цены в Подмосковье.

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