«Заводу льда» ничего не угрожает в связи со стройкой на Черниговской

Специалисты провели проверку и выяснили, что переживать за сохранность объекта культурного наследия нет причин.

Сотрудники Госстройнадзора рассказали о результатах проверки безопасности строительства ЖК для окружающей застройки на Черниговской улице. Там, например, расположен объект культурного наследия Холодильник («Завод льда»). Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты установили, что никакие нормы нарушены не были. Они уверены, что работы на стройке никак не повлияют на «Завод льда» и прочие здания поблизости – в общей сложности их 11.

Известно, что ЖК планируют достроить к июлю 2024 года. На его территории также откроют два детских сада.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главой комитета Госстройнадзора Ленобласти может стать Николай Циганов. В 2020 году Циганов был назначен замруководителя Службы госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Ранее он больше года был главой Северо-Западной дирекции Министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации.