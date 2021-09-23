Моргенштерн ответил Мизулиной после обвинений в связи с трагедией в Перми

Мизулина отметила, что стрелявший был поклонников рэпера – артист, по ее мнению, плохо влияет на молодежь.

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина подметила, что 18-летний студент, стрелявший в пермском вузе, был поклонников рэпера Моргенштерна. Политик считает, что музыка артистка вдохновляет людей на насилие. Об этом пишет URA.ru.

Рэпер Моргенштерн уже привык к подобным обвинениям, но все равно ответил Мизулиной. Он оказался краток и сказал лишь, что любой человек может быть его фанатом, но не любой фанат способен на убийство.

Напоминаем, что стрельба в стенах пермского вуза произошла 20 сентября. Молодой парень убил шесть человек, еще десятки травмированы. Сейчас подозреваемый находится в тяжелом состоянии в больнице, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пермский вуз, где произошла стрельба, перейдет на дистанционный режим обучения.