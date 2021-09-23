Пермский вуз, где произошла стрельба, перейдет на дистанционный режим обучения

Удаленку введут до 2 октября.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором 18-летний студент устроил стрельбу, будет работать в дистанционном режиме обучения с 27 сентября по 2 октября 2021 года. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что дистанционно будут учиться студенты всех форм обучения. Напоминаем, что инцидент в пермском вузе произошел 20 сентября. В учреждение пришел 18-летний студент, прихвативший с собой ружье и нож. В результате его действий погибли шесть человек, десятки пострадали. Подозреваемый также получил травмы, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пермский стрелок хвастался ружьем перед лучшей подругой.