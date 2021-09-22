Пермский стрелок хвастался ружьем перед лучшей подругой

Девушка признается, что юноша увлекался военной тематикой несколько лет.

Подруга 18-летнего стрелка из Перми рассказала, что Тимур хвастался перед ней новым ружьем. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Девушка вспоминает, что несколько раз они обсуждали действия нападавших на общеобразовательные учреждения. При этом парень никогда не говорил, как относится к подобным инцидентам. Девушка добавила, что военной тематикой Тимур заинтересовался несколько лет назад, а затем приобрел ружье черного цвета, патроны и нож. Все это подросток показывал подруге.

Девушка знала, что Тимур много тренируется и была уверена, что он просто оттачивает мастерство. В день трагедии, узнав о случившемся, подруга стрелка пыталась позвонить ему и написать в соцсетях.

«Промелькнула мысль, что стрельбу мог устроить Бекмансуров, так как накануне он демонстрировал ружье и патроны»,

— рассказала следователям подруга стрелка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу.