Под Петербургом уничтожили 100-килограммовую бомбу времен ВОВ

Авиабомбу подорвали на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Авиабомбу подорвали на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Стрельне.

Как сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу, авиационную фугасную бомбу ФАБ-100 подорвали на специализированном полигоне под Петербургом.

Неразорвавшаяся бомба массой 100 кг была найдена на прошлой неделе в поселке Стрельна. Снаряд нашли рабочие во время проведения земляных работ на проспекте Буденного.

Боеприпас достали из грунта и на специальном транспорте в сопровождении ГИБДД отвезли на полигон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Пулково» нашли корпус от гранаты. При досмотре в грузовом терминале обнаружили в одном из почтовых отправлений предмет, похожий на гранату. Находку отдали сотрудникам транспортной полиции.