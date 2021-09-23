Под Петербургом уничтожили 100-килограммовую бомбу времен ВОВ

Под Петербургом уничтожили 100-килограммовую бомбу времен ВОВ
Авиабомбу подорвали на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Стрельне.

Как сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу, авиационную фугасную бомбу ФАБ-100 подорвали на специализированном полигоне под Петербургом.

Неразорвавшаяся бомба массой 100 кг была найдена на прошлой неделе в поселке Стрельна. Снаряд нашли рабочие во время проведения земляных работ на проспекте Буденного.

Боеприпас достали из грунта и на специальном транспорте в сопровождении ГИБДД отвезли на полигон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Пулково» нашли корпус от гранаты. При досмотре в грузовом терминале обнаружили в одном из почтовых отправлений предмет, похожий на гранату. Находку отдали сотрудникам транспортной полиции.

бомба взрывотехники новости СПб стрельна


 

Новости партнеров
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры "Газпрома"
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом уничтожили 100-килограммовую бомбу времен ВОВ
Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
СКА проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4
Сотрудника УСБ в Петербурге заключили под стражу по делу о взятке в 20 млн
ГИБДД отменила штрафы за превышение средней скорости
На берегу Смоленки начали сносить старый недострой
Эрдоган надеется прийти к важным решениям по итогам переговоров с Путиным
Почти 100 классов в Петербурге ушли на дистанционное обучение из-за ковида и ОРВИ