В России предложили отменить карантин в 14 дней для экспатов

В России предложили отменить карантин в 14 дней для экспатов
В ассоциации напомнили, что россиян, возвращающихся из-за границы, освободили от карантина. Фото: pixabay

Роспотребнадзору предложили отменить обязательный карантин в 14 дней для высококвалифицированных иностранных специалистов.

С таким предложением выступила Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» (объединяет крупнейшие международные компании в РФ). Об этом сообщают «Известия».

Экспаты приезжают в Россию на длительный срок и большую часть времени пребывают в стране, сказано в обращении. Они выезжают за границу лишь на краткий срок. При этом многие из специалистов привиты от коронавируса одобренными в РФ вакцинами.

По прибытии в России иностранцы должны обследоваться на ковид и соблюдать двухнедельный карантин. Изоляции могут избежать те, кто приезжает в страну максимум на три дня по рабочим вопросам.

Также в ассоциации напомнили, что россиян, возвращающихся из-за границы, освободили от карантина: им достаточно сдать тест на коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД отменила штрафы за превышение средней скорости.

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