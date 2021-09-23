ГИБДД отменила штрафы за превышение средней скорости

ГИБДД отменила штрафы за превышение средней скорости
Технология измерения средней скорости используется на российских дорогах с 2013 года. Фото: Pixabay

ГИБДД перестала назначать штрафы российским автомобилистам за превышение средней скорости, зафиксированное камерами.

В Госавтоинспекции пояснили, что формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о зафиксированных в автоматическом режиме правонарушениях по ст. 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, передает «Коммерсант».

Добавим, что технология измерения средней скорости используется на российских дорогах с 2013 года. Для этого используются парные камеры, одна из которых установлена в начале участка и следит за временем проезда автомобиля, а вторая расположена через определенное расстояние. Иногда используют систему из трех или более устройств. Далее вычисляется средняя скорость машины на этом участке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских водителей предупредили о новых штрафах.

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ГИБДД отменила штрафы за превышение средней скорости
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