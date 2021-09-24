Возбуждено дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус

Возбуждено дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас сотрудники СК осматривают тела погибших, допрашивают свидетелей. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли. Среди погибших есть жительница Петербурга.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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