Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента

Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Госдуму.

Напомним, что в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В ЗакС Петербурга прошли шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко» и «Новые люди»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным городской избирательной комиссии Северной столицы, итоговая явка на выборы в Государственную думу составила 37,35%, а в Законодательное собрание — 35,52%.