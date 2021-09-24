В Кремле обсуждают ограничение показа жестоких сцен на ТВ

В Кремле планируется обсудить вопрос ограничения публичного показа сцен насилия. Об этом рассказал его официальный представитель Дмитрий Песков.

По его словам, демонстрация жестоких сцен и использование их в компьютерных играх провоцируют негативные состояния у пользователей.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что данный вопрос должны серьёзно обсуждать компетентные лица.

«Это реальность, которую мы должны признать», — заключил представитель Кремля.

Напомним, тема стала актуальной после трагедии в Перми. Стрельба прогремела в пермском университете 20 сентября. Студент явился в вуз с ружьем и ножом, от его действий погибли 6 человек, еще десятки получили травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание