Водитель автобуса решил не пропускать скорую на Большом проспекте П.С.

Водитель автобуса решил не пропускать скорую на Большом проспекте П.С.
Дорожный инцидент произошел на Большом проспекте Петроградской стороны. Фото: скриншот Google Maps

Маршрутный автобус не стал пропускать машину скорой помощи в Петроградском районе Петербурга. Выполнение плана по пассажирам для водителя оказалось важнее.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 24 сентября, на Большом проспекте Петроградской стороны.

Как рассказал корреспондент Gazeta.SPb.ru, служебной машине пришлось приостановить движение на углу у театра имени Андрея Миронова. Водитель общественного транспорта дождался полной посадки пассажиров, а только после продолжил маршрут.

Автомобилисты жалуются, что на участке всегда собираются крупные пробки. Маршрутки выстраиваются в очередь на одной полосе, затрудняя проезд троллейбусу №31. В часы пик дорога особенно загружена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о пробке у «Ленинского проспекта». Днем 4 августа там столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.

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