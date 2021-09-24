Бой между Джону и Усиком пройдет ночью 26 сентября

Бой между Джону и Усиком пройдет ночью 26 сентября
Бой между Энтони Джону и Александром Усиком состоится ночью 26 сентября. Фото: https://pixabay.com/

В ночь с 25 на 26 сентября на футбольном стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, пройдет бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, обязательным претендентом WBO в тяжёлом весе украинским спортсменом Александром Усиком.

Сражение боксеров покажут в прямом эфире, а также в социальной сети.

По информации букмекеров, фаворитом боя является британец. Коэффициент ставки на его победу составляет 1.50, что выражается в примерно 60% вероятности. Шансы Усика оцениваются коэффициентом 2.72 – 35%. На ничейный исход боксерского поединка принимают ставки за 20.00 – 5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин объяснил, почему не стал великим боксером.

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