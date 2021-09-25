Легковушка чуть не упала в воду на набережной Фонтанки

Легковушка чуть не упала в воду на набережной Фонтанки
Машину достали. Фото: vk.com/spb_today

Утром 25 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга водитель легкового автомобиля чуть не упал в воду.

По словам очевидцев, красная легковушка съехала по лестнице к реке и чуть туда не нырнула в воду.

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, машина перевернулась на бок. Свидетели произошедшего рассказали, что позже автомобиль все же вытащили и вернули на проезжую часть.

«На Фонтанке у отеля «Азимут» кто-то неплохо провёл пятницу»,-пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место ДТП прибыли спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Давненько здесь не наблюдалось такого! Дороги мало», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

адмиралтейский район дтп фонтанка


 

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