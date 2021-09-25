В Петербурге отчим стал фигурантом уголовного дела после оставления коляски с младенцем на детской площадке

В Петербурге отчим стал фигурантом уголовного дела после оставления коляски с младенцем на детской площадке
Мужчина оставил коляску с ребенком. Фото: unsplash

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оставления без присмотра на улице четырехмесячного младенца.

Инцидент произошел 23 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что полураздетый ребенок в коляске находился рядом с лежащем пьяным мужчиной у одного из домов на Дачном проспекте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили одного малыша. Ребенка госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Оказалось, что 46-летний отчим в состоянии алкогольного опьянения прогуливался с ребенком в коляске, но в какой-то момент оставил его, а сам вернулся домой. 34-летняя мать младенца в этот момент находилась дома. После осмотра малыша передали матери.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга нашли брошенного двухмесячного малыша. Ребенок лежал в одном из домов на Замшиной улице.

дети отчим уголовное дело


 

Новости партнеров
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры "Газпрома"
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отчим стал фигурантом уголовного дела после оставления коляски ...
«Автотор» планирует выпустить первую партию электромобилей в 2023 году
Россиян предупредили о росте цен на такси
Обнародованы новые данные о мировой смертности из-за грязного воздуха
В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП
На проспекте Энгельса сбили 9-летнего ребенка
В интернете опубликовали более 150 тысяч анкет клиентов Совкомбанка
«Арка глупости» появилась в центре Петербурга