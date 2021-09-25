В Петербурге отчим стал фигурантом уголовного дела после оставления коляски с младенцем на детской площадке

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оставления без присмотра на улице четырехмесячного младенца.

Инцидент произошел 23 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что полураздетый ребенок в коляске находился рядом с лежащем пьяным мужчиной у одного из домов на Дачном проспекте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили одного малыша. Ребенка госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Оказалось, что 46-летний отчим в состоянии алкогольного опьянения прогуливался с ребенком в коляске, но в какой-то момент оставил его, а сам вернулся домой. 34-летняя мать младенца в этот момент находилась дома. После осмотра малыша передали матери.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга нашли брошенного двухмесячного малыша. Ребенок лежал в одном из домов на Замшиной улице.