Мужчина в Ленинградской области поджег клетку с попугаями, птицы погибли.

Мужчина в Ленинградской области поджег клетку с попугаями, птицы погибли.
Во время очередной ссоры супруг схватил жидкость для розжига, облил ею клетку с птицами и поджег. Фото: Pixabay

Мужчина в Ленобласти поджег клетку с попугаями, птицы погибли. Это произошло в Гатчине.

В полицию обратилась женщина и рассказала о том, что накануне ее 36-летний муж сжег двух ее домашних питомцев. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Муж и жена разводятся. Во время ссоры супруг взял жидкость для розжига, облил ею клетку с птицами и поджег. Они погибли.

Полиция возбудила дело по статье жестокое обращение с животными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который поджог свою квартиру. Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в доме №15 на улице Металлургов. Около трех часов дня в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что из квартиры указанного дома выбрасывают мебель и вещи.

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