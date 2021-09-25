Мемориал с фонтаном на улице Пестеля будет восстановлен

Мемориал с фонтаном на улице Пестеля будет восстановлен
Мемориал на улице Пестеля - первый памятник, открытый в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Фото: скрин Google.Maps

После обращения петербуржцев вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский поручил восстановить мемориальную доску Защитникам Ханко, а также отремонтировать фонтан.

Так, создали рабочую группу с участием специалистов Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале вице-губернатора.

Мемориал на улице Пестеля — первый памятник, открытый в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фонтаны в Северной столице отключат, когда на улице заметно похолодает. Из-за этого может пострадать оборудование. В ГУП «Водоканал» отметили, что оборудование убирают заранее, до холодов. Фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию. Дата отключения фонтанов Петербурга пока не известна.

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