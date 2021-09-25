Стало известно, когда отключат петербургские фонтаны

Фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию. Фото: Baltphoto

Фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию. Фото: Baltphoto

Фонтаны в Северной столице отключат, когда на улице заметно похолодает. Из-за этого может пострадать оборудование.

В ГУП «Водоканал» отметили, что оборудование убирают заранее, до холодов. Фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию. Там же обратили внимание на то, что дата отключения фонтанов Петербурга пока не известна. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербурбург».

В «Водоканале» хотят восстановить еще несколько фонтанов. Ремонт ждут фонтан в Румянцевском саду, фонтан с четырьмя сфинксами на Пулковском шоссе и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга водитель легкового автомобиля чуть не упал в воду. По словам очевидцев, красная легковушка съехала по лестнице к реке и чуть туда не нырнула в воду. В Сети появилось фото с места происшествия.