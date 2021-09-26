Отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября

С 1 октября произойдет индексация зарплаты жителям России, которые работают в некоторых бюджетных организациях.

Зарплату повысят спасателям, учреждениях соцсферы и гидрометеорологии, центрах Роспотребнадзора, центрах Росстандарта, реабилитационных центрах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, зарплата вырастет примерно на четыре процента, она будет меняться в зависимости от субъекта и профессии. Российские регионы смогут сами определить размер надбавки. Также будет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что своей зарплатой на данный момент полностью довольны всего лишь три процента россиян. Об этом свидетельствует исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие 100 тысяч человек от 18 до 65 лет. Больше всего довольных своими доходами оказалось в столице и Подмосковье.