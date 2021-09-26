Житель Индии назвал россиянок «неосознанно красивыми» и очень сильными

Житель Индии Субхасиш Гош рассказал о качествах русских женщин, которые особенно нравятся иностранцам. Мужчина женат на россиянке и живет в Москве вот уже пять лет.

Индус отметил, что русские женщины любят выглядеть нарядными во время выходов в свет. Также они умеют любить безоговорочно. Так, россиянки готовы закрывать на многое глаза, в том числе терпеть скандалы и ссоры. Об этом сообщает «Царьград».

Россиянки, по мнению Гоша, знают себе цену. Они не пойдут в недорогую забегаловку. Для русских женщин имеет значение внешний вид мужчины. Они хотят, чтобы их спутник «был хорошо одет, выбрит и выглядел достойно», даже если это просто поход в магазин.

Мужчина отмечает, что россиянки очень хозяйственные женщины. Как правило они умеют готовить и делают это хорошо. Также он считает их очень сильными. Однажды его жена в 30-градусный мороз рубила дрова, потому что надо было обогреть дом. Гош считает, что русские женщины выбирают себе только решительных мужчин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец перечислил недостатки русских женщин.