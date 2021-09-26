Жителей Ленобласти в понедельник ждет дождливая погода

Жителей Ленобласти в понедельник ждет дождливая погода
В Ленобласти будет дождливо. Фото: unsplash

В первый день недели в Ленинградской области прогнозируется облачная и дождливая погода. Воздух прогреется максимум до +13 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе в понедельник будет облачно, днем с прояснениями.

В ночь на 26 сентября в большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем осадки ожидаются местами. Скорость северо-западного, северного ветра днем составит 6-11 метров в секунду.

Ночью в Ленобласти похолодает до +4…+9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.

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