Жителей Ленобласти в понедельник ждет дождливая погода

В первый день недели в Ленинградской области прогнозируется облачная и дождливая погода. Воздух прогреется максимум до +13 градусов.
Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе в понедельник будет облачно, днем с прояснениями.
В ночь на 26 сентября в большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем осадки ожидаются местами. Скорость северо-западного, северного ветра днем составит 6-11 метров в секунду.
Ночью в Ленобласти похолодает до +4…+9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.