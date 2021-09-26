Истязание девятилетней девочки отцом в Тосно проверит прокуратура

Истязание девятилетней девочки отцом в Тосно проверит прокуратура
Сейчас прокуратура разбирается в подробностях произошедшего. Фото: pixabay

В Ленобласти прокуратура организовала проверку по факту истязания третьеклассницы отцом в Тосно.

Как сообщили в надзорном ведомстве, сейчас прокуратура разбирается в подробностях произошедшего. Правоохранители дадут оценку деятельности органов профилактики Тосненского района. Следственные органы уже завели уголовное дело по статье об истязании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге. Девочка ушла из своей квартиры на проспекте Ленина в Тосно 24 сентября и не вернулась. Школьницу нашли на следующий день в частном доме на Октябрьской улице, где она была в гостях у своей подруги. Девочка в отделе полиции рассказала, что ее 46-летний отец постоянно избивал ее начиная с декабря прошлого года

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Истязание девятилетней девочки отцом в Тосно проверит прокуратура
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