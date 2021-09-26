В Калифорнии полиция расстреляла латиноамериканца с оружием на пляже

В Калифорнии полиция расстреляла латиноамериканца с оружием на пляже
Мужчина был замечен с оружием на пляже. Фото: unsplash

Полиция города Хантингтон-Бич в Калифорнии застрелила вооруженного мужчину, который разгуливал по городскому пляжу.

Как сообщает CBS Los Angeles, на пляже проходил открытый чемпионат США по серфингу, когда там заметили вооруженного мужчину, который шел в сторону спортсменов. К месту была вызвана полиция. Требования бросить оружие мужчина проигнорировал, тогда полицейские выстрелили в него. Его доставили в больницу, однако выжить ему не удалось.

По данным FoxNews, мужчину с оружием описали «взрослого латиноамериканца».

Глава калифорнийского подразделения движения Black Lives Matter Тори Джонсон выступил с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, стрелявших в мужчину. Местный департамент полиции организовал расследование в отношении офицеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при стрельбе в супермаркете в США один человек погиб, 13 пострадали.

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