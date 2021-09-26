Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии

Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что пандемия закончится в том случае, если будет проводиться ежегодная вакцинация от ковида.
«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — заявил он в эфире телеканала ABC News.
Он также надеется на то, что ученые смогут создать препараты, действие которых будет длиться не меньше одного года.
С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 пациента.
Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.