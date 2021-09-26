Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии

Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что пандемия закончится в том случае, если будет проводиться ежегодная вакцинация от ковида.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — заявил он в эфире телеканала ABC News.

Он также надеется на то, что ученые смогут создать препараты, действие которых будет длиться не меньше одного года.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 пациента.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

pfizer коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии
На «Скандинавии» иномарка врезалась в фуру
Во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек
На Витебском не смогли разъехаться две легковушки
Инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов коронавируса
Названы продукты, из-за которых может начаться мигрень
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
К месту ДТП на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые