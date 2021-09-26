Врачи перечислили шесть самых опасных диет

Врачи перечислили шесть самых опасных диет
Специалисты посоветовали избегать экстремального похудения. Фото: pixabay

Врачи рассказали, какие диеты больше всего представляют опасность для здоровья.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что белковая диета помогает быстро похудеть, но при этом приводит к авитаминозу и недостатку питательных веществ, сообщает URA.RU. Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что так называемые палеодиеты (диеты каменного века) могут привести к дефициту йода и железа.

Интервальное голодание чревато панкреатитом и желчекаменной болезнью, отметила Дианова.

Монодиеты, сужающие рацион до одного продукта, «вредны для всех систем организма.

По словам Гинзбурга, они могут вызвать перебор или углеводов, или белков, или жиров.

Кетодиета — отказ от углеводов — опасна образованием кетонов, которые отравляют организм.

Малоуглеводная диета может привести к недостатку фосфолипидов и других полезных жиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что похудение негативно сказывается на здоровье пожилых людей, поэтому садиться на диету людям старше 60 лет противопоказано. Конев призвал приводить себя в форму до этого возраста, чтобы растянутый желудок не требовал больше еды, чем нужно.

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