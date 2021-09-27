В Приморском районе загорелся «Камаз»

В Приморском районе загорелся &#171;Камаз&#187;
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар в Приморском районе Петербурга.

Сегодня, в понедельник, 27 сентября в половине шестого утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Лидии Зверевой, дом 9. Загорелась машина «Камаз». Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице и Ленобласти.

В семь часов утра огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 26 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 21:31 мск. На Сестрорецкой улице,1, загорелась квартира. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 17 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр. Справиться с огнем удалось в 21:57. С вышележащих этажей эвакуировали десять человек. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу камаз пожар приморский район происшествие


 

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