В Петербурге умер физрук, обвиняемый в педофилии

61-летний мужчина так и не дождался решения суда.

В Санкт-Петербурге прекратили производство по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в педофилии, в связи с его смертью. Мужчина так и не дождался решения суда. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Уголовное дело возбудили в мае 2019 года. Петербуржца, работающего преподавателем физкультуры одной из школ Красносельского района, обвинил в изнасиловании девятилетней девочке. В 2019 году мужчину оправдали, но приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение.

На одном из последних заседаний сторона защиты обвиняемого отметила, что обвинение не может предоставить новых аргументов. Мать ребенка добавила, что писала показания под диктовку следователя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти арестовали 76-летнего тренера, обвиняемого в педофилии.