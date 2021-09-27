В Петербурге, несмотря на желание горожан фотографироваться, убирают опавшие листья

Власти увеличивают количество уборочной техники на улицах, чтобы можно было быстрее справиться с последствиями листопада.

Санкт-Петербург сегодня, 27 сентября, активно убирают в связи с интенсивным листопадом. Город с утра чистят 511 единиц техники, до этого к уборке привлекали около 450 машин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что к работам также привлечены около тысячи специалистов. Они приводят в порядок сады, парки, бульвары и аллеи. В комитет по благоустройству отмечают, что многие горожане просят оставлять листья на газонах. Видимо, им кажется это красивым, да и хочется пофотографироваться на фоне яркой листвы.

В ведомстве объяснили, почему неубранные листья плохо влияют на травостой. Также благодаря уборке удается не допустить загрязнения почвы токсичными веществами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно.