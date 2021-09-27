В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для коронавирусных пациентов

В Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для коронавирусных пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Эпидемиологическая обстановка в регионе все еще оставляет желать лучшего – количество зараженных растет.

В Ленинградской области с 1 октября приняли решение развернуть дополнительные 200 коек для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Online47.

В областном комитете по здравоохранению отметили, что места появятся в Сиверском подразделении Гатчинской межрайонной больницы. На данный момент в стационарах находятся 1,2 тысячи человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. В минувшую субботу в больницу угодили 70 человек, а в воскресенье 94.

Известно, что в регионе развернуто почти полторы тысячи коек. Власти стараются делать все, чтобы «развести» пациентов с коронавирусом и других больницах. Это нужно, чтобы не допустить распространение инфекции среди и так ослабленных пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса.

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