Петербуржец наврал про кражу машины ради страховки и был задержан

Петербуржец наврал про кражу машины ради страховки и был задержан
Машину на самом деле никто не крал. Фото: МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мужчина сделал заведомо ложное сообщение в полицию и теперь сам стал фигурантом уголовного дела.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который наврал о краже автомобиля, чтобы получить страховые выплаты. Он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 306 УКРФ (ложный донос). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

О том, что у жителя Красносельского района пропал автомобиль стоимостью 2,75 миллиона рублей, стало известно 20 августа 2021 года. Он рассказал, что легковушка была припаркована у дома на проспекте Ветеранов, а затем внезапно пропала. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

Спустя месяц машину обнаружили в городе Себеж Псковской области. Подозреваемыми в преступлении стали трое местных жителей. В ходе расследования выяснилось, что никакой кражи не совершалось и это было инсценировкой ради страховки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчин, избивших ради смартфона.

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