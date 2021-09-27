В Петербурге задержали мужчин, избивших ради смартфона

Подвыпившие мужчины поссорились, что привело к драке.

В Кировском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении и грабеже. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел ночью 26 сентября на проспекте Стачек. Там между собой поссорились посетители бара: они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Там двое мужчин набросились на оппонентов, а после того, как нанесли им телесные повреждения, похитили у одного из них смартфон стоимостью 60 тысяч рублей.

Одному из потерпевших потребовалась госпитализация. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемых на Кронштадтской улице – они вели себя агрессивно и несдержанно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге.