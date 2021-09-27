В Петербурге задержали мужчин, избивших ради смартфона

В Петербурге задержали мужчин, избивших ради смартфона
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Подвыпившие мужчины поссорились, что привело к драке.

В Кировском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении и грабеже. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел ночью 26 сентября на проспекте Стачек. Там между собой поссорились посетители бара: они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Там двое мужчин набросились на оппонентов, а после того, как нанесли им телесные повреждения, похитили у одного из них смартфон стоимостью 60 тысяч рублей.

Одному из потерпевших потребовалась госпитализация. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемых на Кронштадтской улице – они вели себя агрессивно и несдержанно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отца, избивавшего девятилетнюю дочь в Тосно, задержали в Петербурге.

грабеж задержание избиение кировский район новости СПб


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчин, избивших ради смартфона
Раскуроченный автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Лермонтовском
Комбинация AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала свою эффективность
В России третий день подряд выявлено свыше 22 тысяч случаев COVID
Пять знаков зодиака, которые изменяют чаще всех
Петербуржец добился компенсации от «Почты России» за отказ в обслуживании
В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагичного восхождения на Эльбрус
В Петербурге от Covid скончались 55 человек