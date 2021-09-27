В Госдуме предложили позволить губернаторам избраться больше двух раз подряд

В Госдуме предложили позволить губернаторам избраться больше двух раз подряд
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий позволить губернаторам избираться больше двух раз подряд. Об этом сегодня, 27 сентября, пишут РИА Новости.

Одним из авторов документа стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов заксов.

Пока непонятно, когда именно будет рассмотрен законопроект, но, видимо, в скором времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата. Он уже подал соответствующее заявление.

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