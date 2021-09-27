Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата
Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка «Единой России» по Петербургу на выборах в Госдуму. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский решил отказаться от мандата депутата Государственной думы.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября. Михаил Пиотровский уже подал соответствующее заявление, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Эрмитажа.

Напомним, в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка «Единой России» по Петербургу на выборах в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента.

Госдума РФ мандат михаил пиотровский


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата
Диетолог заявила, что морская капуста помогает в борьбе с вирусами
Водитель сбил школьницу на зебре на Приозерском шоссе
В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто
В Петербурге, несмотря на желание горожан фотографироваться, убирают ...
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы
Биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса
Искусственный интеллект может предсказывать смерть от ковид