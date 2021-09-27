Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от депутатского мандата

Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка «Единой России» по Петербургу на выборах в Госдуму. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка «Единой России» по Петербургу на выборах в Госдуму. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский решил отказаться от мандата депутата Государственной думы.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября. Михаил Пиотровский уже подал соответствующее заявление, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Эрмитажа.

Напомним, в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Михаил Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка «Единой России» по Петербургу на выборах в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента.