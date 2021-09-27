В Петербурге отправили в тюрьму мошенников, легализовавших 19 млн рублей

Один из фигурантов уголовного дела отсидит в тюрьме пять лет.

В Санкт-Петербурге отправили в тюрьму трех человек, признанных виновными в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Группа лиц по предварительному сговору в 2014 и 2015 году приобрела право имущество, акции и доли в уставном капитале коммерческих организаций общей стоимостью более 143 млн рублей. Им удалось легализовать свыше 19 млн рублей.

В итоге участники группы отправились в тюрьму – им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 73-летний петербуржец повелся на слова мошенников и перевел 5,4 млн.