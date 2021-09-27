В Петербурге отправили в тюрьму мошенников, легализовавших 19 млн рублей

В Петербурге отправили в тюрьму мошенников, легализовавших 19 млн рублей
Троих мошенников отправили за решетку. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Один из фигурантов уголовного дела отсидит в тюрьме пять лет.

В Санкт-Петербурге отправили в тюрьму трех человек, признанных виновными в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Группа лиц по предварительному сговору в 2014 и 2015 году приобрела право имущество, акции и доли в уставном капитале коммерческих организаций общей стоимостью более 143 млн рублей. Им удалось легализовать свыше 19 млн рублей.

В итоге участники группы отправились в тюрьму – им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 73-летний петербуржец повелся на слова мошенников и перевел 5,4 млн.

мошенничество новости СПб суд тюрьма


 

Новости партнеров
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
В Петербурге отправили в тюрьму мошенников, легализовавших 19 млн рублей
В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ
В Госдуме предложили позволить губернаторам избраться больше двух раз подряд
Петербург получит три млрд рублей на строительство Витебской развязки
Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от COVID
Петербуржец наврал про кражу машины ради страховки и был задержан
В Кировском районе ДТП собрало пробку