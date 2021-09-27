В МВД назвали количество погибших от преступлений россиян

В МВД назвали количество погибших от преступлений россиян
В результате преступлений чаще всего умирают жители сельской местности. Фото: pixabay.com

В 2021 году в результате преступлений из жизни ушли почти 16 тысяч человек.

В МВД рассказали, сколько россиян погибли из-за преступлений за восемь месяцев 2021 года. Таковых насчитали почти 16 тысяч человек.

С января по август 2021 года погибли 15,8 тысяч граждан, а более 22 тысяч человек получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Известно, что большая часть смертельных случаев приходится на сельскую местность. При этом большинство преступлений, в результате которых травмируются люди, совершается в городе или же поселках городского типа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами. Подготовили законопроект, который направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление соответствующих правил и получение статусов, которые обозначают цели въезда мигрантов.

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В МВД назвали количество погибших от преступлений россиян
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