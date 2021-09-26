МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами

МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами
Главная цель нововведения - обеспечение безопасности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В МВД нашли способ усилить контроль за мигрантами, находящимися в России. Так, в ведомстве хотят внедрить современные технологии.

Подготовили законопроект, который направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление соответствующих правил и получение статусов, которые обозначают цели въезда мигрантов. Главная цель нововведения — обеспечение безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии коронавируса работодатели ощутили нехватку трудовых кадров. Дело в том, что из Санкт-Петербурга за последние месяцы уехали около 500 тысяч мигрантов. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев отметил, что потери ощутимы и сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии.

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МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами
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