МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами

В МВД нашли способ усилить контроль за мигрантами, находящимися в России. Так, в ведомстве хотят внедрить современные технологии.

Подготовили законопроект, который направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление соответствующих правил и получение статусов, которые обозначают цели въезда мигрантов. Главная цель нововведения — обеспечение безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии коронавируса работодатели ощутили нехватку трудовых кадров. Дело в том, что из Санкт-Петербурга за последние месяцы уехали около 500 тысяч мигрантов. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев отметил, что потери ощутимы и сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии.