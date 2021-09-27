NordWind запускает авиарейсы из Петербурга в Дрезден

NordWind запускает авиарейсы из Петербурга в Дрезден
Подробное расписание станет известно позднее. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Авиакомпания NordWind запускает рейсы из Петербурга в Дрезден.

Об этом стало известно в пятницу, 27 сентября. Самолеты, выполняющие рейс из Пулково в аэропорт Дрездена, будут летать семь раз в неделю.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпания «Икар» будет выполнять полеты из Северной столицы в Нюрнберг также семь раз в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в понедельник задержали три рейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Энфида Хаммамет, Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

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