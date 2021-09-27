В Пулково в понедельник задержали три рейса

В Пулково в понедельник задержали три рейса
В Пулково задерживают и внутренние, и международные рейсы. Фото: Baltphoto

Сегодня, 27 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Энфида Хаммамет, Сочи и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Энфида Хаммамет. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:30, однако время вылета сдвинули на 10:30.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет перевозчика «Pegas Fly» должен был улететь в 09:55, но по факту ждать придется до 11:10.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Вылет был назначен на 11:00, но его отложили до 13:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай.

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