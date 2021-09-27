В Ленобласти арестовали жестокого отца, систематически избивавшего троих детей

В Ленобласти арестовали жестокого отца, систематически избивавшего троих детей
Жестокого отца арестовали. Фото: pixabay.com

Из-за поведения мужчины дети страдали не только физически, но и морально.

В Ленинградской области избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, который обвиняется в истязании своих трех малолетних детей. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Жителя Тосно 1975 года рождения подозревают в систематических избиениях трех детей в возрасте от 7 до 9 лет. Малыши страдали не только физически, но и психологически. Известно также, что мужчина периодически выпивал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело п. «а» «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и белее лиц в отношении заведомо несовершеннолетних). Дети тем временем находятся в медицинском учреждении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 10-летний мальчик домогался 8-летнего ребенка в бассейне. Правоохранители установили личность пристававшего.

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