Елизаветинская больница получил 300 млн рублей на покупку оборудования

Елизаветинская больница получил 300 млн рублей на покупку оборудования
Елизаветинская больница. Фото: google.maps

На эти средства можно приобрести компьютерный томограф, четыре рентгеновских аппарата, две эндоскопических стойки и пять аппаратов для наркоза.

Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы получит почти 300 миллионов рублей для закупки современного оборудования. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, о чем сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Этих денег как раз хватит, чтобы купить компьютерный томограф, четыре рентгеновских аппарата, две эндоскопических стойки и пять аппаратов для наркоза. Во время пандемии коронавируса Елизаветинская больница работала в штатном режиме, в связи с чем нагрузка на нее существенно возросла.

Город готов не только строить новые учреждения, но и помогать тем, которые уже успешно работают и помогают петербуржцам излечиться от всех болезней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Николаевская больница начнет принимать пациентов с COVID-19.

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