Николаевская больница начнет принимать пациентов с COVID-19

Николаевская больница начнет принимать пациентов с COVID-19
Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Николаевская больница в Петергофе с четверга полностью переходит на работу с пациентами, заболевшими коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня. Как сообщается на сайте медицинского учреждения, все отделения стационара ГБУЗ «Николаевская больница» станут инфекционными с четверга, 23 сентября. Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается.

Больница уже лечила коронавирусных пациентов. В конце августа медучреждение свернуло 400 коек, предназначенных для больных ковидом. В стационаре успели оказать помощь порядка 7500 пациентам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число свободных коек для COVID-пациентов упало до 17,8% в Петербурге. По данным на среду, 22 сентября, в городе развернуто 5 313 коек для больных COVID-19 — 17,82% из них свободны.

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