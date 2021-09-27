Автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина

На проспекте Косыгина в Петербурге легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение. Причины случившегося выясняются.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что машина застряла между дорожным разделителем. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя машинами затруднило движение по КАДу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.