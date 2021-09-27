Автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина

Автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина
ДТП на Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Косыгина в Петербурге легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение. Причины случившегося выясняются.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина застряла между дорожным разделителем. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя машинами затруднило движение по КАДу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.

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