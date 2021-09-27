ДТП на КАДе парализовало дорожное движение

ДТП на Вантовом мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Вантовом мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с двумя машинами затруднило движение по КАДу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Съезд с Вантового моста, там запчасти с Пассата равномерно распределены по двум полосам, даже двигатель лежит», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть одной из машин полностью разбита. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.