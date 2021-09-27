Массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале

ДТП на Обводном канале. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Обводном канале. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Ободном канале произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и фура.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, один из автомобилей попытался развернуться, в результате чего был подбит с двух сторон. Передняя часть иномарки полностью разбита, в машине сработали подушки безопасности.

Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. Точные причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль снес ограждение и перевернулся в Колпино.