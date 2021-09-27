В Абхазии утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море в Новом Афоне.

«Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне», — сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Посольство России в Абхазии призывало россиян, которые в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где строго запрещено купаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи. Девушка и два ее знакомых в поисках локации для фото гуляли по берегу.