В Абхазии утонул турист из России

В Абхазии утонул турист из России
Турист утонул в море. Фото: Pixabay

Турист из России утонул во время купания в море в Новом Афоне.

«Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне», — сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Посольство России в Абхазии призывало россиян, которые в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где строго запрещено купаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи. Девушка и два ее знакомых в поисках локации для фото гуляли по берегу.

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