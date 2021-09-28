В Тосно задержали мать троих детей за бездействие при истязании ее детей

В Тосно задержали мать троих детей за бездействие при истязании ее детей
Многодетную мать задержали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе Ленинградской области задержали мать детей, отца которых подозревают в их систематическом избиении.

По версии следствия, женщина долгое время не предпринимала никаких действий, чтобы защитить собственных детей. Более того, она просила их никому не рассказывать о поведении мужчины.

Как сообщила пресс-служба Следственном комитете по 47-го региону, на мать из Тосно завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних),

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Тосно 1975 года рождения подозревают в систематических избиениях трех детей в возрасте от 7 до 9 лет. Малыши страдали не только физически, но и психологически.

ГСУ СК России по Ленобласти задержание тосно


 

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